Подробности убийства мужчины своей женой раскрыли в МВД Армении

В Армении установили личность человека, который зарезал мужчину в одном из сел Араратской области. Убийцей оказалась его жена.

Убийство мужчины в селе Хачпар Араратской области Армении совершила его супруга. Об этом рассказали в полиции.

В ходе следственных мероприятий женщина призналась, что схватила ночью кухонный нож и несколько раз ударил им своего мужа.

По факту убийство завели уголовное дело.

Что произошло?

Несколько дней назад в одном из домов села Хачпар было обнаружен труп 44-летнего мужчины. На его теле были многочисленные раны, а из шеи торчал кухонный нож. По горячим следам полицейские задержали 46-летнюю женщину, находившуюся на месте преступление. При этом в полиции уточнили, что задержали 37-летнюю жену убитого.