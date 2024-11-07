Вестник Кавказа

Искусственные осадки будут вызывать на Ставрополье для борьбы с засухой

Искусственные осадки будут вызывать на Ставрополье для борьбы с засухой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продолжительная засуха летом 2024 года вынудила ставропольские власти начать использовать технологии искусственного вызова дождей для сохранения урожая. Их начнут использовать с весны 2025 года.

Для противодействия засухе на Ставрополье начнут использовать технологию искусственного вызова осадков с весны будущего года, рассказал глава края Владимир Владимиров.

«Такого жаркого и засушливого лета не было давно. В некоторых частях края температура воздуха неделями держалась на отметке плюс 40 градусов, что вызвало атмосферную и почвенную засуху. Одним из методов сокращения влияния засухи является искусственное увеличение осадков с помощью самолетного метода»

- Владимир Владимиров

Самолетный метод предполагает засев облаков льдообразующими реагентами, передал губернатор.

Он отметил, что в рамках засушливости Ставрополья большую роль играет комплексная мелиорация. Ее развитие в регионе стало возможно благодаря поддержке Минсельхоза РФ.

Ставропольские власти также занимаются компенсацией убытков из-за плохой погоды. В будущем году федеральный и краевой бюджеты профинансируют сферу агрострахования на более 770 млн рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1510 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Аэропорт Ставрополя станет международным после реконструкции

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Жители Северного Кавказа предпочитают болеть на работе – опрос

Лжесотрудник ФСБ задержан за мошенничество на Ставрополье

Лжесотрудник ФСБ задержан за мошенничество на Ставрополье

Четверо дагестанцев ответят в суде за осквернение «Вечного огня» в Невинномысске

Четверо дагестанцев ответят в суде за осквернение «Вечного огня» в Невинномысске

Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье

Двое получили травмы при ДТП на Ставрополье

Глава Ставрополья назвал причину взрыва газа в Пятигорске

Глава Ставрополья назвал причину взрыва газа в Пятигорске

Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Названо самое дорогое туристическое направление на Северном Кавказе в ноябре

Школы Пятигорска закрыли на карантин из-за пневмонии

Школы Пятигорска закрыли на карантин из-за пневмонии

Улица в ставропольском селе обрела новый облик

Улица в ставропольском селе обрела новый облик

Жильцов дома в Пятигорске расселят в санаториях

Жильцов дома в Пятигорске расселят в санаториях

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы