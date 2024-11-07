Искусственные осадки будут вызывать на Ставрополье для борьбы с засухой

Для противодействия засухе на Ставрополье начнут использовать технологию искусственного вызова осадков с весны будущего года, рассказал глава края Владимир Владимиров.
«Такого жаркого и засушливого лета не было давно. В некоторых частях края температура воздуха неделями держалась на отметке плюс 40 градусов, что вызвало атмосферную и почвенную засуху. Одним из методов сокращения влияния засухи является искусственное увеличение осадков с помощью самолетного метода»
- Владимир Владимиров
Самолетный метод предполагает засев облаков льдообразующими реагентами, передал губернатор.
Он отметил, что в рамках засушливости Ставрополья большую роль играет комплексная мелиорация. Ее развитие в регионе стало возможно благодаря поддержке Минсельхоза РФ.
Ставропольские власти также занимаются компенсацией убытков из-за плохой погоды. В будущем году федеральный и краевой бюджеты профинансируют сферу агрострахования на более 770 млн рублей.