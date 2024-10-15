Улица в ставропольском селе обрела новый облик

В селе Красногвардейское отремонтировали улицу Мира. На проект было потрачено 11,5 млн рублей. Передвижение стало комфортным и безопасным.
Улица Мира в ставропольском населенном пункте Красногвардейское изменилась благодаря региональной программе "Развитие транспортной системы".
Стоимость данного проекта составила 11,5 млн рублей. На улице постелили новый асфальт, установили ограждения, дорожные знаки, парковки и многое другое.
Власти села заявили, что благодаря реконструкции передвижение по улице стало комфортным и безопасным. Там также добавили, что проект является социально значимым.