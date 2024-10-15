Вестник Кавказа

Улица в ставропольском селе обрела новый облик

Улица в ставропольском селе обрела новый облик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селе Красногвардейское отремонтировали улицу Мира. На проект было потрачено 11,5 млн рублей. Передвижение стало комфортным и безопасным.

Улица Мира в ставропольском населенном пункте Красногвардейское изменилась благодаря региональной программе "Развитие транспортной системы".

Стоимость данного проекта составила 11,5 млн рублей. На улице постелили новый асфальт, установили ограждения, дорожные знаки, парковки и многое другое.

Власти села заявили, что благодаря реконструкции передвижение по улице стало комфортным и безопасным. Там также добавили, что проект является социально значимым.

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