Курортный сбор принес Ставрополью свыше 500 млн рублей

В 2024 году курортный сбор в Ставропольском крае будет выше прошлогоднего. С начала года собрано уже свыше 500 миллионов рублей.

Ставропольский край за девять месяцев текущего года пополнил бюджет на 506 млн рублей курортного сбора, проинформировала замглавы комитета по инвестициям, курортам и туризму Анна Зимина.

"Курортный сбор за январь - сентябрь превысил в крае 506 млн рублей, что выше показателя прошлого года"

– Зимина

Ожидается, что по итогу уходящего года сборы с туристов также окажутся выше прошлогодних, когда было собрано 650 млн рублей.

В 2025 году в регионе вместо курортного сбора появится туристический налог. В настоящее время курорты Кавминвод готовятся к нововведению.