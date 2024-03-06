Вестник Кавказа

В Казахстане активизировались фальшивомонетчики

В Казахстане активизировались фальшивомонетчики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанское Агентство финансового мониторинга сообщило об участившихся случаях распространения фальшивой валюты – фальшивомонетчиков разоблачили в Алматы и Западно-Казахстанской области страны.

В Казахстане растет число случаев распространения фальшивой иностранной валюты, сообщило Агентство финансового мониторинга (АФМ) страны.

Так, в крупнейшем мегаполисе страны Алматы специалисты ведомства выявили и пресекли деятельность криминальной группы, члены которой продавали поддельные купюры номиналом $100 – в доме у одного из подозреваемых при обыске нашли 149 таких банкнот. Все подозреваемые были задержаны, по решению суда они арестованы, передает "АиФ Казахстан".

Замешанным в распространении фальшивой валюты в Западно-Казахстанской области оказался сотрудник полиции, который использовал для пополнения счетов в одном из лотерейных клубов города Уральска. Правоохранитель "скормил" банкомату $25 тыс и 10 тысяч евро, он тоже по решению суда арестован.

Всего с начала года в Казахстане изъято 1 060 фальшивых банкнот, в том числе – долларов, евро, тенге и даже китайских юаней, общая стоимость эквивалента которых превышает 43 млн тенге ($87,18 тыс).

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