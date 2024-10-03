Вестник Кавказа

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на дороге во Владикавказе закончилась госпитализацией пятерых человек. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Столкновение двух автомобилей произошло утром во Владикавказе, пять человек пострадали, передали в пресс-службе МВД по Северной Осетии. 

В районе поселка Карца столкнулись две "Лады", одна из которых выскочила на встречную полосу. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали двух водителей и трех пассажиров автомобилей. 

Правоохранители начали проверку по факту аварии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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