ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

Авария на дороге во Владикавказе закончилась госпитализацией пятерых человек. Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Столкновение двух автомобилей произошло утром во Владикавказе, пять человек пострадали, передали в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

В районе поселка Карца столкнулись две "Лады", одна из которых выскочила на встречную полосу. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали двух водителей и трех пассажиров автомобилей.

Правоохранители начали проверку по факту аварии. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.