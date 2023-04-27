Музыкальные ипостаси Ларисы Гергиевой

Лариса Гергиева - концертмейстер и вокальный педагог - много лет является художественным руководителем Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и филиала Мариинского во Владикавказе. Где Гергиева получила музыкальное образование, с какими певцами выступала, какие конкурсы и фестивали проводит?

Где Лариса Гергиева училась музыке?

Лариса Гергиева родилась 27 февраля 1952 года в Бельцах в семье кадрового офицера. В 1958 году ее отец вышел в отставку, и семья приехала в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). Там Лариса и ее младший брат Валерий, будущий знаменитый дирижер, поступили в музыкальную школу № 1 имени Чайковского и начали заниматься у первой профессиональной осетинской пианистки Заремы Лолаевой, которую Гергиева называет выдающимся педагогом. Потом Лариса как пианистка окончила музыкальное училище в Орджоникидзе и Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, а в 1977 году стажировалась в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Гергиева — концертмейстер

Как концертмейстер Лариса дебютировала в 15 лет: в филармонии студентка-первокурсница училища аккомпанировала ведущему басу Северо-Осетинского музыкального театра Виктору Дзуцеву. Юной пианистке понравилось выступать в ансамбле с вокалистами — концертмейстерство для нее оказалось "гораздо интереснее, чем сольные выступления".

Я стала много общаться с певцами, начала задаваться вопросами: как они берут дыхание, какие существуют секреты голоса, как складывается ансамбль

— Гергиева.

В 1975 году она стала концертмейстером музыкального театра и преподавателем специального фортепиано в училище. В 1987-м началось десятилетнее сотрудничество Гергиевой с Пермским академическим театром оперы и балета имени Чайковского. Пианистка выступала с певцами этой труппы, в качестве концертмейстера участвовала во многих всесоюзных и международных конкурсах, была отмечена специальным призом на международном конкурсе Би-Би-Си, получала другие награды.

Вместе с Ириной Архиповой, Еленой Образцовой, Ольгой Бородиной, Галиной Горчаковой, Людмилой Шемчук, Даниилом Штодой и другими известными певцами она давала концерты в миланском Ла Скала, брюссельском Ла Монне, нью-йоркском Карнеги-холле, лондонском Вигмор-холле, Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского, Большом и Малом залах Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, на других знаменитых сценах, записывала диски.

Своим идеалом в профессии Гергиева называет британского пианиста- аккомпаниатора Джеральда Мура, который выступал со многими выдающимися вокалистами, в числе которых Кирстен Флагстад, Дитрих Фишер-Дискау и Элизабет Шварцкопф, и отмечает, что постоянно "ориентировалась на его искусство, умение взаимодействовать с певцом". Подготовка к концертам у нее всегда проходила по-разному.

С Образцовой, например, мы никогда долго не репетировали, попробуем что-то, а остальное рождалось спонтанно, уже на сцене. Архипова была совсем иной: в самой незначительной миниатюре все полировалось до блеска, до совершенства

— Гергиева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гергиева — худрук Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

Академия молодых оперных певцов Мариинского театра была создана в 1998 году, и с тех пор Гергиева является ее бессменным художественным руководителем. Многие ее воспитанники стали известными вокалистами, лауреатами международных конкурсов, в их числе — нынешние солисты Мариинского театра Алексей Марков, Владислав Сулимский Надежда Сердюк, Лариса Юдина, Дмитрий Воропаев, Оксана Шилова.

Как музыкальный руководитель Гергиева выпустила десятки спектаклей в Мариинском, с солистами театра и Академии она гастролирует в России и за рубежом, проводит многочисленные мастер-классы, готовит оперные постановки в разных театрах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гергиева — худрук филиала Мариинского театра в Северной Осетии

В 2005 году Гергиева стала художественным руководителем Северо-Осетинского театра оперы и балета, в 2017-м этот коллектив получил статус Владикавказского филиала Мариинского. В его афише появилось много новых оперных и балетных спектаклей, в том числе "Трубадур" Джузеппе Верди, в котором Гергиева выступила не только как музыкальный руководитель, но и как режиссер-постановщик. А еще в театре проходят международные фестивали "Мариинский – Владикавказ", "Лики современного пианизма", "В гостях у Ларисы Гергиевой", Пасхальный фестиваль, вечера вокальной музыки из цикла "Лариса Гергиева представляет".

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Гергиева — организатор вокальных конкурсов и фестивалей

Проводить вокальные конкурсы и фестивали Гергиева начала еще в Перми. В 1994 году она организовала международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова: сначала он проходил в Петербурге, потом переехал в Тихвин, на родину композитора, а его создательница по-прежнему возглавляет жюри. Среди лауреатов конкурса разных лет — Хибла Герзмава, Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Василий Герелло, Евгений Никитин.

В сентябре 1999 года в Петербурге впервые состоялся международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. С прославленной исполнительницей Гергиеву, по ее признанию, "связывали самые теплые и добрые отношения": они "очень дружили, много вместе ездили, выступали, встречались, беседовали о музыке, о пении, об опере". И сделать к шестидесятилетию Образцовой конкурс ее имени в ее родном городе — тоже идея Гергиевой. С тех пор она вместе со знаменитыми певцами и дирижерами неизменно входит в состав жюри, а побеждали на конкурсе Ильдар Абдразаков, Ольга Пудова, Годердзи Джанелидзе, Дзамболат Дулаев и другие нынешние оперные звезды.

Гергиева — народная артистка России, Украины, Северной Осетии и Южной Осетии, она отмечена другими российскими наградами, а в 2022 году стала лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Наставник".