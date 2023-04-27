Вестник Кавказа

Музыкальные ипостаси Ларисы Гергиевой

Лола Мусаева
Музыкальные ипостаси Ларисы Гергиевой
© Фото: mariinsky.ru
Лариса Гергиева - концертмейстер и вокальный педагог -  много лет является художественным руководителем Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и филиала Мариинского во Владикавказе. Где Гергиева получила музыкальное образование, с какими певцами выступала, какие конкурсы и фестивали проводит?

Где Лариса Гергиева училась музыке?

Лариса Гергиева родилась 27 февраля 1952 года в Бельцах в семье кадрового офицера. В 1958 году ее отец вышел в отставку, и семья приехала в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). Там Лариса и ее младший брат Валерий, будущий знаменитый дирижер, поступили в музыкальную школу № 1 имени Чайковского и начали заниматься у первой профессиональной осетинской пианистки Заремы Лолаевой, которую Гергиева называет выдающимся педагогом. Потом Лариса как пианистка окончила музыкальное училище в Орджоникидзе и Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, а в 1977 году стажировалась в Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

Гергиева — концертмейстер 

Как концертмейстер Лариса дебютировала в 15 лет: в филармонии студентка-первокурсница училища аккомпанировала ведущему басу Северо-Осетинского музыкального театра Виктору Дзуцеву. Юной пианистке понравилось выступать в ансамбле с вокалистами — концертмейстерство для нее оказалось "гораздо интереснее, чем сольные выступления".

Я стала много общаться с певцами, начала задаваться вопросами: как они берут дыхание, какие существуют секреты голоса, как складывается ансамбль

— Гергиева.

В 1975 году она стала концертмейстером музыкального театра и преподавателем специального фортепиано в училище. В 1987-м началось десятилетнее сотрудничество Гергиевой с Пермским академическим театром оперы и балета имени Чайковского. Пианистка выступала с певцами этой труппы, в качестве концертмейстера участвовала во многих всесоюзных и международных конкурсах, была отмечена специальным призом на международном конкурсе Би-Би-Си, получала другие награды.

Вместе с Ириной Архиповой, Еленой Образцовой, Ольгой Бородиной, Галиной Горчаковой, Людмилой Шемчук, Даниилом Штодой и другими известными певцами она давала концерты в миланском Ла Скала, брюссельском Ла Монне, нью-йоркском Карнеги-холле, лондонском Вигмор-холле, Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского, Большом и Малом залах Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, на других знаменитых сценах, записывала диски.

Своим идеалом в профессии Гергиева называет британского пианиста- аккомпаниатора Джеральда Мура, который выступал со многими выдающимися вокалистами, в числе которых Кирстен Флагстад, Дитрих Фишер-Дискау и Элизабет Шварцкопф, и отмечает, что постоянно "ориентировалась на его искусство, умение взаимодействовать с певцом". Подготовка к концертам у нее всегда проходила по-разному.

С Образцовой, например, мы никогда долго не репетировали, попробуем что-то, а остальное рождалось спонтанно, уже на сцене. Архипова была совсем иной: в самой незначительной миниатюре все полировалось до блеска, до совершенства

— Гергиева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гергиева — худрук Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

Академия молодых оперных певцов Мариинского театра была создана в 1998 году, и с тех пор Гергиева является ее бессменным художественным руководителем. Многие ее воспитанники стали известными вокалистами, лауреатами международных конкурсов, в их числе — нынешние солисты Мариинского театра Алексей Марков, Владислав Сулимский Надежда Сердюк, Лариса Юдина, Дмитрий Воропаев, Оксана Шилова.

Как музыкальный руководитель Гергиева выпустила десятки спектаклей в Мариинском, с солистами театра и Академии она гастролирует в России и за рубежом, проводит многочисленные мастер-классы, готовит оперные постановки в разных театрах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гергиева — худрук филиала Мариинского театра в Северной Осетии

В 2005 году Гергиева стала художественным руководителем Северо-Осетинского театра оперы и балета, в 2017-м этот коллектив получил статус Владикавказского филиала Мариинского. В его афише появилось много новых оперных и балетных спектаклей, в том числе "Трубадур" Джузеппе Верди, в котором Гергиева выступила не только как музыкальный руководитель, но и как режиссер-постановщик. А еще в театре проходят международные фестивали "Мариинский – Владикавказ", "Лики современного пианизма", "В гостях у Ларисы Гергиевой", Пасхальный фестиваль, вечера вокальной музыки из цикла "Лариса Гергиева представляет".

© Фото: Creative Commons Attribution 4.0

Гергиева — организатор вокальных конкурсов и фестивалей

Проводить вокальные конкурсы и фестивали Гергиева начала еще в Перми. В 1994 году она организовала международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова: сначала он проходил в Петербурге, потом переехал в Тихвин, на родину композитора, а его создательница по-прежнему возглавляет жюри. Среди лауреатов конкурса разных лет — Хибла Герзмава, Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Василий Герелло, Евгений Никитин.

В сентябре 1999 года в Петербурге впервые состоялся международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. С прославленной исполнительницей Гергиеву, по ее признанию, "связывали самые теплые и добрые отношения": они "очень дружили, много вместе ездили, выступали, встречались, беседовали о музыке, о пении, об опере". И сделать к шестидесятилетию Образцовой конкурс ее имени в ее родном городе — тоже идея Гергиевой. С тех пор она вместе со знаменитыми певцами и дирижерами неизменно входит в состав жюри, а побеждали на конкурсе Ильдар Абдразаков, Ольга Пудова, Годердзи Джанелидзе, Дзамболат Дулаев и другие нынешние оперные звезды.

Гергиева — народная артистка России, Украины, Северной Осетии и Южной Осетии, она отмечена другими российскими наградами, а в 2022 году стала лауреатом Национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Наставник".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
545 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Три человека пострадали в ДТП в Северной Осетии

Три человека пострадали в ДТП в Северной Осетии

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Северной Осетии

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Северной Осетии

Ураза-байрам 2025: когда и где будет праздничный намаз на Ид аль-Фитр?

Ураза-байрам 2025: когда и где будет праздничный намаз на Ид аль-Фитр?

Память борцов с пандемией COVID-19 увековечат во Владикавказе

Память борцов с пандемией COVID-19 увековечат во Владикавказе

В трех городах Северной Осетии благоустроят общественные пространства

В трех городах Северной Осетии благоустроят общественные пространства

На маленькую девочку упал кирпич во Владикавказе

На маленькую девочку упал кирпич во Владикавказе

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Военно-Грузинская дорога снова открылась для всех

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Ларс закрыли для фур через 3,5 часа

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Верхний Ларс открыли для всего транспорта

Ночное землетрясение затронуло Северную Осетию

Ночное землетрясение затронуло Северную Осетию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы