Штормовое предупреждение вновь объявлено в Северной Осетии

В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. В МЧС призвали жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности.
Штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью объявлено на территории Северной Осетии, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В ведомстве заявили о возможной лавинной опасности в горах региона с 18:00 мск 26 марта до 18:00 27 марта.
В МЧС также предупредили о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации на территории Алагирского района, а также повреждении зданий и сооружений ЛЭП, перекрытии дорог.
В министерстве призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.