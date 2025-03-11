Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Северной Осетии

Штормовое предупреждение вновь объявлено в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. В МЧС призвали жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности.

Штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью объявлено на территории Северной Осетии, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили о возможной лавинной опасности в горах региона с 18:00 мск 26 марта до 18:00 27 марта.

В МЧС также предупредили о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации на территории Алагирского района, а также повреждении зданий и сооружений ЛЭП, перекрытии дорог.

В министерстве призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

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