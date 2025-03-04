Вестник Кавказа

Лавиноопасность снова объявили в Северной Осетии

Горы Кельбаджара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин. Ранее МЧС республики объявляло предупреждение на 10-11 марта.

В горных районах Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Как заявили в ведомстве, лавиноопасность объявлена в горах региона с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта. Там же предупредили о возможных ЧС на территории Алагирского районе.

В министерстве отметили, что в этой связи существуют риски повреждения опор линий электропередачи, домов, дорог, мостов, а также других объектов инфраструктуры.

Ранее МЧС республики объявляло предупреждение по лавиноопасности на 10-11 марта.

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