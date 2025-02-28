Лавины угрожают туристам и жителям в КБР и Северной Осетии

Лавинная опасность объявлена в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, где действуют несколько горнолыжных курортов. О риске схода лавин сообщают МЧС обеих республик.

Вероятность схода лавин будет повышена в ближайшие сутки в республиках Северного Кавказа, а именно в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, экстренные предупреждения опубликовали спасательные ведомства обоих регионов.

По данным специалистов, лавиноопасно будет и в КБР, и в КЧР начиная с 6 часов вечера и далее в течение суток, до 6 часов вечера субботы.

В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать там, где возможен сход лавин.

Кататься на горных лыжах и сноуборде можно только на подготовленных трассах. В снегопад и в целом во время плохой погоды походов в горы лучше избегать вовсе. Если вы выбрались в горы, не забывайте отслеживать возможные изменения погоды. Кроме того, отправляясь в горы, заранее узнавайте, какие места на вашем маршруте будут лавиноопасны. Прежде всего стоит избегать крутых (более 30 градусов) склонов, особенно если на них нет кустарника или деревьев.