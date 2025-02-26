Вестник Кавказа

Семь лавин сошли за семь дней в Северной Осетии

Семь лавин сошли за семь дней в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Северной Осетии по-прежнему существует риск образования лавин. В течение недели в регионе было зафиксировано целых семь сходов снежной массы.

В Северной Осетии в течение недели сошли семь лавин. Об этом на аппаратном совещании в региональном правительстве заявил вице-премьер республики.

"В горных районах республики лавиноопасно. За прошедшую неделю зафиксирован самопроизвольный сход семи лавин"

– Ирбек Томаев

Он подчеркнул, что в результате схода лавин ни один человек не пострадал.

Ранее в региональном управлении МЧС объявили лавиноопасность в горных районах республики. Она будет сохраняться до 18:00 (мск) 4 марта.

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