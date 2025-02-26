Семь лавин сошли за семь дней в Северной Осетии

В горах Северной Осетии по-прежнему существует риск образования лавин. В течение недели в регионе было зафиксировано целых семь сходов снежной массы.
В Северной Осетии в течение недели сошли семь лавин. Об этом на аппаратном совещании в региональном правительстве заявил вице-премьер республики.
"В горных районах республики лавиноопасно. За прошедшую неделю зафиксирован самопроизвольный сход семи лавин"
– Ирбек Томаев
Он подчеркнул, что в результате схода лавин ни один человек не пострадал.
Ранее в региональном управлении МЧС объявили лавиноопасность в горных районах республики. Она будет сохраняться до 18:00 (мск) 4 марта.