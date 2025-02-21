Горнолыжный курорт «Мамисон»: почему не открылся, новая дата запуска и стоимость ски-пассов

Новый горнолыжный курорт «Мамисон» в Северной Осетии обещает стать главным конкурентом «Эльбруса» и «Красной Поляны». Когда запустят катания и в чем особенность курорта?

В Северной Осетии в пятницу 28 ноября должно было состояться торжественное открытие горнолыжного курорта «Мамисон». Во время запуска новой туристической локации планировалось провести фестиваль осетинских пирогов, открыть трассы для любителей катаний и запустить канатные дороги на высоте 2950 метров.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему «Мамисон» не открылся?

Запуск «Мамисона» был отложен по погодным условиям. За 4 дня до торжественного открытия в официальном канале в Telegram Института развития Кавказ.РФ, который занимается строительством курорта, появились информация о том, что на курорте неблагоприятные погодные условия. Порывы ветра до 25 м/с не позволили запустить канатные дороги и катания на трассах.

Из-за неустойчивой погоды на протяжении всей недели, было принято решение отложить открытие, чтобы не подвергать гостей праздника опасности.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявлял о том, что запуск курорта был намечен еще на конец 2023 года, но в итоге перенесен на 2025 год. Открытие «Мамисона» в этом году могло застать от двух недель до месяца горнолыжного сезона.

По словам эксперта, основная проблема курорта – малое количество мест туристического размещения. Большой поток путешественников «Мамисон» не сможет принять.

© Фото: Telegram-канал курорта "Мамисон"

Когда откроется «Мамисон»?

После того, как погода внесла свои коррективы в открытие горнолыжного курорта «Мамисон», было решено перенести дату запуска. Это связано с рисками для гостей, которые могли пострадать во время сильного ветра.

Дата открытия «Мамисона» будет объявлена позднее, когда погодные условия будут более стабильными.

© Фото: Telegram-канал курорта "Мамисон"

Что ждет туристов на курорте «Мамисон»?

Сезон катаний на «Мамисоне» предполагается открывать в ноябре, а заканчивать в апреле. Поэтому, если запуск состоится в ближайшее время, то у любителей экстрима будет несколько недель для того, чтобы испробовать трассы нового курорта.

Погода в Мамисонском ущелье непредсказуемая и она может сказаться на продолжительности сезона. Также здесь нередко случаются малоснежные зимы и сильный ветер, что может помешать отдыху туристов.

Первый этап строительства курорта предполагает, что здесь заработают 14 км трасс. Покататься смогут, как новички, так и опытные спортсмены. Трассы «Мамисона» будут от зеленых до черных. При этом наиболее протяженная самая легкая трасса. Ее длина составляет 4136 м. Всего в этом сезоне планируется запустить четыре трассы.

Перепад высоты до 930 км, а ширина трасс значительно больше, чем у других горнолыжных курортов Северного Кавказа.

Также туристы смогут прокатиться на канатных дорогах. Сейчас сконструированы два маршрута – гондольный и кресельный.

Нижняя станция курорта расположена на высоте 2025 метров, верхняя – на высоте 2950 метров. Здесь же можно будет пересесть на кресельную канатную дорогу и полюбоваться горными видами и долиной реки Мамихдон.

Особенность горнолыжного курорта «Мамисон» в том, что к нему достаточно легко добраться. Дорога от Владикавказа составит порядка двух часов на личном транспорте или такси.

© Фото: Telegram-канал курорта "Мамисон"

Стоимость ски-пасса на курорте «Мамисон»

Сейчас приобрести ски-пасс на курорт не получится. После того, как он будет запущен предполагается, что цены на ски-пассы не поменяются до 30 апреля 2025 года.

Дневной ски-пасс для взрослого можно будет приобрести за 2400 рублей, для детей от 6 до 13 лет за 1500 рублей. В эту цену входит спуск и подъем на канатных дорогах неограниченное количество раз в течение одного дня.

Прогулочный билет на один подъем и один спуск взрослому человеку обойдется в 1500 рублей, для ребенка 900 рублей.

При этом для отдельной категории граждан действуют льготы.

С 20% скидкой приобрести билет смогут ликвидаторы аварии и инвалиды Чернобыльской АЭС, члены многодетных семей, инвалиды второй группы и люди пожилого возраста от 65 до 75 лет.

Бесплатно прокатиться на катанках смогут дети до 5 лет, граждане старше 75 лет, инвалиды первой группы и их сопровождающие, также ветераны и инвалиды боевых действий.

При покупке льготного билета при себе необходимо иметь соответствующие документы.

Уточняется, что при закрытии канатных дорог по техническим причинам или из-за плохой погоды, активированный ски-пасс обмену на денежные средства не подлежит.

© Фото: Telegram-канал курорта "Мамисон"

Отели в «Мамисоне»

Сейчас на курорте «Мамисон» завершено строительство глэмпинга и гостевых домиков из доломита.

Глэмпинг представляет собой 20 модульных домиков, которые похожи на космические капсулы.

Внутри каждого домика расположено все необходимое для проживания. Чтобы туристы смогли любоваться горными пейзажами, модули оборудованы панорамными окнами. Также в домиках есть система «Умный дом», проектор, сенсорные панели и умная колонка.

Предполагается, что размещение в глэмпинге будет двухместное.

Кроме этого, на курорте запустят барнхаусы из доломита. Это коттеджи с двухместной кроватью и диваном.

Туристы, которые планировали посетить открытие курорта, бронировали модульные домики за 19 тыс рублей в сутки.

Также остановиться можно в отелях и апартаментах Владикавказа. Здесь стоимость проживания стартует от 1500 рублей за ночь.

© Фото: Telegram-канал курорта "Мамисон"