Сильный ветер перенес открытие курорта "Мамисон"

Открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии отменили. Такое решение было принято из-за экстремальной погоды на площадке. Новая дата праздника будет сообщена позже.

Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии будет открыт позже положенного срока. Решение об этом было принято из-за сильного ветра, который делает пребывание на площадке опасным, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В таких экстремальных условиях невозможны приготовления к торжеству, а эксплуатация канатных дорог категорически запрещена"

- Сергей Меняйло

Он напомнил о решении МЧС Северной Осетии, согласно которому запрещается движение любого транспорта участке дороги, ведущему к "Мамисону", и отметил, что синоптики не прогнозируют улучшения погоды в ближайшее время.

По этой причине открытие "Мамисона" будет перенесено на лучшее время, когда погода успокоится. О новой дате Сергей Меняйло сообщит позже.