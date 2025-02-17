Вестник Кавказа

Сильный ветер перенес открытие курорта "Мамисон"

Уборочный трактор во время метели
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии отменили. Такое решение было принято из-за экстремальной погоды на площадке. Новая дата праздника будет сообщена позже.

Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии будет открыт позже положенного срока. Решение об этом было принято из-за сильного ветра, который делает пребывание на площадке опасным, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В таких экстремальных условиях невозможны приготовления к торжеству, а эксплуатация канатных дорог категорически запрещена"

- Сергей Меняйло

Он напомнил о решении МЧС Северной Осетии, согласно которому запрещается движение любого транспорта участке дороги, ведущему к "Мамисону", и отметил, что синоптики не прогнозируют улучшения погоды в ближайшее время.

По этой причине открытие "Мамисона" будет перенесено на лучшее время, когда погода успокоится. О новой дате Сергей Меняйло сообщит позже.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
805 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс открыли для грузовиков сегодня

Верхний Ларс открыли для грузовиков сегодня

Открытие &quot;Мамисона&quot;: что ждет первых гостей курорта?

Открытие "Мамисона": что ждет первых гостей курорта?

Фестиваль осетинских пирогов откроет курорт &quot;Мамисон&quot;

Фестиваль осетинских пирогов откроет курорт "Мамисон"

Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии

Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии

Штормовое предупреждение объявили из-за лавин в Северной Осетии

Штормовое предупреждение объявили из-за лавин в Северной Осетии

Предприятия Северной Осетии получили более 200 млн рублей господдержки

Предприятия Северной Осетии получили более 200 млн рублей господдержки

В Северной Осетии отреставрировали скифский меч

В Северной Осетии отреставрировали скифский меч

Непогода не пускает самолеты в Сочи

Непогода не пускает самолеты в Сочи

Крупный пожар тушили в Беслане

Крупный пожар тушили в Беслане

Верхний Ларс открыли, но только для &quot;легковушек&quot;

Верхний Ларс открыли, но только для "легковушек"

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы