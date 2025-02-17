Открытие "Мамисона": что ждет первых гостей курорта?

Стало известно о программе в честь открытия курорта "Мамисон". Посетить новый курорт 28 февраля смогут все желающие, гостей будут ждать канатки, трассы и пироги.

Долгожданное открытие горного курорта "Мамисон" назначено на 28 февраля в Северной Осетии.

Бесплатно добраться до "Мамисона" можно будет на автобусах, которые с девяти утра будут регулярно отправляться из Владикавказа - от Осетинского театра, проспект Коста.

Торжественная церемония открытия начнется в 13.00. Мероприятие будет включать концертную программу, фестиваль осетинских пирогов, а также официальный запуск двух канатных дорог и открытие горнолыжных трасс.

Напомним, новый курорт еще будет развиваться, завершить работы планируется через пять лет.