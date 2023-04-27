Тимур Аскеров и Магеррам Гусейнов - звезды Мариинского из Баку

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Путь от второго солиста до премьера Мариинского театра выпускник Бакинского хореографического училища Тимур Аскеров прошел за пять лет. Магеррам Гусейнов начал учиться вокалу в Баку, стажировался в Академии театра Ла Скала, а в 2021 году стал приглашенным солистом Мариинского театра.

Как Тимур Аскеров пришел в балет

Национальными и бальными танцами Тимур Аскеров начал заниматься в школьном кружке, а потом поступил в Бакинское хореографическое училище.

Когда на смену скучным упражнениям у станка в первых классах пришло время заняться основами классического танца, нас взял опытный педагог Сергей Богданов

- рассказывает он.

"Своей выучкой, профессионализмом и даже известным педантизмом" наставник демонстрировал, что "балет - дело очень трудное и серьезное - требует безграничной требовательности к себе", и "бескомпромиссно добивался чистоты каждого движения, выразительности позы и даже осмысленного поворота головы", вспоминает Аскеров.

Сергей Владимирович научил нас, придавая огромное значение технике, уделять особое внимание психологической проработке образов, характеров

- отмечает танцовщик.

Начало карьеры

В 2008 году, окончив училище, Аскеров выступал в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, а в 2009-2011 годах - в Национальном академическом театре оперы и балета Украины, где случайно встретился с известными артистами балета, тогдашними премьерами Мариинского театра Леонидом Сарафановым и Денисом Матвиенко. Они посоветовали Аскерову попробовать свои силы в Мариинском, а вернувшись в Петербург, рассказали о молодом танцовщике и.о. заведующего балетной труппой Юрию Фатееву. Вскоре Аскерова пригласили на просмотр, который он успешно прошел.

В Мариинском

С 2011 года творческая судьба Аскерова связана с Мариинским театром, за четыре года он прошел путь от второго солиста до премьера - высшего профессионального звания в балетной труппе. В 2012 году артист был отмечен российским профессиональным балетным призом "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда ", а в 2013-м получил I премию XII международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве.

Его репертуар обширен и разнообразен: от "Жизели", "Спящей красавицы", "Лебединого озера", "Раймонды", "Щелкунчика" и других классических балетов до постановок современных хореографов, таких как Анжелен Прельжокаж и Бенжамен Мильпье. Также в творческом активе Аскерова эталонные балеты XX века: "Сон в летнюю ночь" и "Драгоценности" Джорджа Баланчина, "Ромео и Джульетта" Леонида Лавровского, "Легенда о любви" Юрия Григоровича. Примечательно, что партию Ферхада в этом балете он исполнил не только в Мариинском театре, но и в Большом.

Аскеров много гастролирует в разных странах, а приезжая в Баку, выступает на сцене, где началась его балетная карьера.

Это просто незабываемые эмоции

- признается заслуженный артист Азербайджана.

Как Магеррам Гусейнов начал заниматься вокалом

В три года Магеррам Гусейнов хотел стать скрипачом, родители даже отвели его к педагогу, но тот сказал, что мальчик еще слишком маленький для этих занятий. В семь лет он все-таки поступил в музыкальную школу по классу скрипки.

Но в итоге оказалось, что скрипка - не мое

- говорит Гусейнов.

Петь он начал в четыре года, а в десять лет стал заниматься с педагогом Светланой Мирзоевой, в классе которой и окончил бакинскую музыкальную школу имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Их общение сохраняется - певец отправляет Мирзоевой свои записи и прислушивается к ее рекомендациям.

В международных музыкальных фестивалях, которые проводятся в Баку и Габале, Магеррам начал участвовать в 2009 году, а в 2011-ом имя 16-летнего вокалиста было внесено в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана".

Учеба в Италии

В 2013 году Гусейнов отправился на учебу в Италию. В Оперной академии в Озимо он занимался у таких известных педагогов, как Лелла Куберли, Райна Кабаиванска, участвовал в мастер-классах Хуана Диего Флореса, Вивики Жено и других всемирно известных исполнителей. Дебютировал певец в театре La Nuova Fenice в Озимо, затем выступал в других театрах и на оперных фестивалях в Италии. В 2017-2019 годах молодой бас-баритон проходил стажировку в Академии театра Ла Скала, на его сцене исполнил несколько партий.

Знакомство с Валерием Гергиевым

Тогда же состоялось знакомство Гусейнова с Валерием Гергиевым, который в знаменитом миланском театре работал над постановкой оперы "Хованщина" Мусоргского. Состав исполнителей главных партий "был потрясающий и звездный" - солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов, Михаил Петренко, Владимир Ванеев и Станислав Трофимов, рассказывает Гусейнов, которому в этом спектакле доверили небольшую партию пастора. "Получив это сообщение, был счастлив", - признается он.

Несмотря на то, что в спектакле у меня была всего лишь одна сцена, я не уходил после своей репетиции, сидел весь прогон спектакля от начала до конца. Мне было крайне интересно, как маэстро ведет репетицию

- отмечает певец.

В Мариинском

Его дебют на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге состоялся в январе 2021 года. Тогда Гусейнов спел партию Мазетто в "Дон Жуане" Моцарта, а теперь в этой опере он исполняет еще две роли - Дон Жуана и Лепорелло. За два года репертуар певца в Мариинском пополнился и другими главными партиями - в операх "Евгений Онегин", "Свадьба Фигаро", "Так поступают все", " Фальстаф", "Итальянка в Алжире". В июле 2022 года Гусейнов спел главную партию в премьере комической оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале".

В ноябре 2022 года певец стал лауреатом национальной оперной премии "Онегин" в номинации "Дебют" и награду получал тоже на сцене Мариинского.