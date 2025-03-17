Вестник Кавказа

На маленькую девочку упал кирпич во Владикавказе

На маленькую девочку упал кирпич во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Маленькая девочка пострадала в результате падения кирпича во Владикавказе. Ребенок получил травму головы, ему оказали всю необходимую помощь.

Во Владикавказе на голову семилетней девочке упал кирпич. Об этом рассказали в СУ СКР по Северной Осетии.

Случай произошел на территории одного из частных детских садов.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что в одном из частных детских садов города Владикавказа на голову семилетней девочке упал кирпич, в результате чего она получила травму"

– СУСК

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь.

Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются. По данному факту организовали процессуальную проверку, в ходе которой будет установлено, насколько безопасны условия в детском саду для нахождения в нем детей.

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