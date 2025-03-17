Власти Дагестана помогут пострадавшим от взрыва газа

Дагестанское руководство готово оказать помощь жильцам дома в республиканской столице, в котором случился взрыв газа. Она будет заключаться в расселении и восстановлении жилья.

Пострадавшие от взрыва газа в дагестанской столице получат поддержку от властей Дагестана, передал руководитель региона Сергей Меликов на встрече с жителями разрушенного дома.

"Пострадавшим от хлопка газа в Махачкале окажут помощь с расселением и восстановлением жилья"

- Сергей Меликов

Сегодня будут предоставлены места для временного размещения жильцов дома. Затем будет проведена оценка ущерба и определено, сколько потребуется средств для ремонта здания. Все это будет сделано как можно скорее, отметил Меликов.

Напомним, что сегодня в Махачкале раздался взрыв газа, который позже привел к пожару. В результате инцидента пострадали четыре человека, 150 жильцов были эвакуированы в безопасное место.