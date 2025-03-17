Память борцов с пандемией COVID-19 увековечат во Владикавказе

Во Владикавказе установят памятник врачам-борцам с коронавирусной пандемией. Инициатива реализуется по поручению Сергея Меняйло.

Ко Дню медицинского работника во Владкавказе состоится церемония открытия монумента врачам, которые боролись с коронавирусной пандемией.

Мемориал установят на пересечении улиц Барбашова и Леваневского. Место под памятники подготовили сотрудники "ВладЗеленСтроя", пересадив зеленые насаждения.

На монументе будет изображен земной шар, охваченный пандемией, с фигурой врача в центре и барельефами медиков на фоне символических крыльев, пишут "Аргументы и факты".

Отмечается, что памятник будет вылит из бронзы. Данная инициатива реализуется по поручению руководителя Северной Осетии Сергея Меняйло при поддержке меценатов.