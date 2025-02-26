В трех городах Северной Осетии благоустроят общественные пространства

В этом году в Северной Осетии приведут в порядок 40 общественных территорий в трех города республики.

В Северной Осетии в течение года благоустроят 40 общественных территорий в Алагире, Беслане и Моздоке, сообщил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев.

Согласно информации премьера региона, за последние три года региональные власти привели в порядок более 140 территорий. Подчеркивается, что жители республики активно участвуют в выборе территорий для благоустройства.

В настоящий момент подписана документация по 25 объектам, для оставшихся найдут подрядчиков до 1 апреля.