Вестник Кавказа

Северная Осетия получит почти миллиард рублей на развитие ЖКХ

Северная Осетия получит почти миллиард рублей на развитие ЖКХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство выделило Северной Осетии почти миллиард рублей на ЖКХ и энергетику. Бюджетную поддержку получат также Ингушетия и Дагестан.

Северная Осетия получит около 985 млн рублей на развитие ЖКХ и энергетики. Информация опубликована на сайте правительства РФ. 

Сообщается, что деньги пойдут в том числе на обновление кадров, а также регулирование тарифной политики. 

Всего три республики СКФО – Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – получат более 3,5 млрд рублей. 

Премьер РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что модернизация энергетического комплекса позитивно скажется на условиях жизни людей, а также станет фактором привлечения инвестиций в регион.

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