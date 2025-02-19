Северная Осетия получит почти миллиард рублей на развитие ЖКХ

Правительство выделило Северной Осетии почти миллиард рублей на ЖКХ и энергетику. Бюджетную поддержку получат также Ингушетия и Дагестан.

Северная Осетия получит около 985 млн рублей на развитие ЖКХ и энергетики. Информация опубликована на сайте правительства РФ.

Сообщается, что деньги пойдут в том числе на обновление кадров, а также регулирование тарифной политики.

Всего три республики СКФО – Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – получат более 3,5 млрд рублей.

Премьер РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что модернизация энергетического комплекса позитивно скажется на условиях жизни людей, а также станет фактором привлечения инвестиций в регион.