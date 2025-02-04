Вестник Кавказа

Северная Осетия прирастет лесами

Северная Осетия прирастет лесами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько сотен гектар леса появится в Северной Осетии в ближайшие годы, рассказали власти. Показатель воспроизводства лесов вырастет до 100%.

Лесов станет гораздо больше в следующие пять лет в Северной Осетии, поведал глава республики Сергей Меняйло.

"На 340 га увеличится площадь лесов в Северной Осетии до 2030 года благодаря программе "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие"

– Меняйло

Он рассказал также, что лес будет лучше защищен от пожара благодаря тому, что удалось обновить парк техники для борьбы с ними и в целом для заботы о лесе.

Глава региона подчеркнул, что в результате всех этим мер можно будет обеспечить воспроизводство лесов на уровне не менее ста процентов относительно срубленных и погибших деревьев.

Стоит отметить, что всего в Северной Осетии более 241 тыс га леса.

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