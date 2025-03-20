Юного лихача обезвредили в Магасе

Молодой автолюбитель, еще не имеющий прав в силу юного возраста, но уже грубо нарушивший правила дорожного движения, был пойман и доставлен в полицию в Магасе.

Водителя, демонстративно нарушавшего правила дорожного движения, удалось обнаружить и привлечь к ответственности в Магасе, подробности рассказали в ГАИ Ингушетии.

Дорожные полицейские, проверяя сообщения соцсетей, нашли видеоролики, на которых неизвестный водитель на кроссовере "Тойота" демонстративно совершил грубое нарушение ПДД, причем сделал это в центре города.

"Полицейские, незамедлительно отреагировав на факт нарушения, разыскали автомашину"

– ГАИ

Стражи порядка проверили документы и установили, что на внедорожнике в момент совершения нарушений ехал несовершеннолетний житель села Сурхахи, которому было 17 лет. Оба они, и водитель и машина, были отвезены в отделение полиции.

В итоге юношу привлекли к административной ответственности за то, что он управлял машиной, не имея на это права, и за езду по велодорожкам, пешеходным дорожкам или тротуарам. Кроме того, с ним устроили профилактическую беседу.

Поплатится и хозяин машины: он виноват в том, что разрешил управлять автомобилем тому, кто не имеет на это права.