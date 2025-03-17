В Ингушетии сыграют в шахматы в средневековой башне

В начале апреля в Ингушетии проведут шахматный турнир "У камина". Мероприятие пройдет в одной из средневековых башен комплекса Нижний Пуй.

Шахматный турнир "У камина" появится в Ингушетии. Уникальной особенностью мероприятия станет место проведения: состязания будут проходить в стенах отреставрированных старинных башен селения Нижний Пуй, рассказали в школе каменщиков-реставраторов "Наследие".

Сообщается, что шахматные состязания будут проводиться каждый год 9 марта в одной из башен, которая была восстановлена специалистами "Наследия".

В этом году мероприятие пройдет 6-7 апреля. Попробовать свои силы за доской смогут любители шахмат любого уровня.

Отметим, что в Ингушетии два года назад была запущена десятилетняя программа развития Джейрахского района, которая предусматривает создание туристической инфраструктуры в регионе.