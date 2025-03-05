Вестник Кавказа

Владикавказ наращивает сотрудничество с Китаем

Владикавказ наращивает сотрудничество с Китаем
© Фото: телеграм-канал мэра Владикавказа
В Китай приехала делегация из Владикавказа. Руководство города обсудила вопросы сотрудничества с этой страной.

В Китай совершила визит делегация из Владикавказа, сообщил руководитель столицы Северной Осетии Вячеслав Мильдзихов.

Он отметил, что цель данной поездки – расширение сотрудничества между российской республикой и китайской провинцией Цзянси.

Стороны подписали ряд соглашений в городе Гуньчжоу. Там же гостям продемонстрировали кластер по автопроизводству.

Помимо этого, делегации обсудили подготовку специалистов по обслуживанию машин и возможности сборки автомобилей во Владикавказе.

Кроме того, запланирован обмен опытом в лечении детей с ДЦП. Владикавказ и Гуньчжоу намерены стать городами-побратимами.

Во время визита также были достигнуты договоренности по взаимодействию в образовании, туризме, культуре и спорте.

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