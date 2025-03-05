Владикавказ наращивает сотрудничество с Китаем

В Китай приехала делегация из Владикавказа. Руководство города обсудила вопросы сотрудничества с этой страной.
В Китай совершила визит делегация из Владикавказа, сообщил руководитель столицы Северной Осетии Вячеслав Мильдзихов.
Он отметил, что цель данной поездки – расширение сотрудничества между российской республикой и китайской провинцией Цзянси.
Стороны подписали ряд соглашений в городе Гуньчжоу. Там же гостям продемонстрировали кластер по автопроизводству.
Помимо этого, делегации обсудили подготовку специалистов по обслуживанию машин и возможности сборки автомобилей во Владикавказе.
Кроме того, запланирован обмен опытом в лечении детей с ДЦП. Владикавказ и Гуньчжоу намерены стать городами-побратимами.
Во время визита также были достигнуты договоренности по взаимодействию в образовании, туризме, культуре и спорте.