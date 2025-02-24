Вестник Кавказа

Кубань представит свое вино на российско-китайской дегустации

Погреб с вином
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кубанские вина будут представлены в Пекине на дегустации "Путь российского вина". Цель мероприятия – расширения сотрудничества между странами.

Краснодарские винные производители представят свою продукцию на российско-китайской дегустации вин "Путь российского вина", которая состоится 28 марта в Пекине.

Мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России и при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, пишет РИА Новости.

Цель данной дегустации – расширение сотрудничества России и Китая. Краснодарский край представят компании "Абрау-Дюрсо", "Фанагория", "Винодельня Криница" и "Chateau Tamagne".

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