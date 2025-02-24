Кубань представит свое вино на российско-китайской дегустации

Кубанские вина будут представлены в Пекине на дегустации "Путь российского вина". Цель мероприятия – расширения сотрудничества между странами.
Краснодарские винные производители представят свою продукцию на российско-китайской дегустации вин "Путь российского вина", которая состоится 28 марта в Пекине.
Мероприятие пройдет под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России и при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, пишет РИА Новости.
Цель данной дегустации – расширение сотрудничества России и Китая. Краснодарский край представят компании "Абрау-Дюрсо", "Фанагория", "Винодельня Криница" и "Chateau Tamagne".