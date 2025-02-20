"Абрау Дюрсо" признали лучшей винодельней России

Лучшей российской винодельней 2025 года признали завод "Абрау Дюрсо" на Кубани. В список также вошли производства из Крыма и Северного Кавказа.

Завод "Абрау Дюрсо" встал на первое место в топ-50 лучших российских виноделен в 2025 году. В тройку лидеров также вошли производства "Кубань-Вино" и "Инкерманский завод марочных вин" в Крыму. Список составлен изданием 50 Best Tastes of Russia.

Кроме того, в рейтинг попали три винодельни из регионов Северного Кавказа – Дагестана, Ставрополья и Северной Осетии. Они встали на 19, 22 и 34 места соответственно.

"Что особенно приятно: в топ-50 и на этот раз попали не только крупные, общеизвестные на всю страну бренды, флагманы рынка, но и небольшие, в том числе семейные и даже новые хозяйства, с продукцией наивысшего качества — из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым, Северная Осетия-Алания"

- издатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia Дмитрий Алексеев

Напомним, что власти Северной Осетии планируют активнее развивать винный туризм. В связи с этим они заложили крупнейшие виноградники, занимающие около 300 га в Моздокском районе.