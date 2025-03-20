Вестник Кавказа

Пламя охватило лесную подстилку в Краснодарском крае

Пламя охватило лесную подстилку в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спасатели тушат пожар в Туапсинском районе на Кубани: горит подстилка леса. Огонь уже успели локализовать.

Лесная подстилка загорелась в Туапсинском районе на Кубани сегодня. Сейчас пламя локализовали на площади 1,5 га, рассказали в региональном МЧС.

"В 12:40 мск 28 марта от Краевого Лесопожарного центра поступила информация о загорании лесной подстилки в МО Туапсинский район, Джубгское лесничество, Лермонтовское участковое лесничество"

- МЧС Краснодарского края

Ближайшим к пожару населенным пунктам ничего не угрожает. В тушении возгорания принимают участие 32 огнеборца и 11 единиц спецтехники.

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