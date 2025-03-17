Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен

Крупный пожар на нефтебазе на Кубани ликвидирован. Огонь бушевал почти неделю.
Сотрудники пожарно-спасательной службы устранили пожар на нефтебазе на Кубани, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали пожар, который начался в ночь на 19 марта после удара украинских беспилотников по этому объекту энергетической инфраструктуры"
– Вениамин Кондратьев
Отметим, что ликвидация масштабного возгорания производилась в течение недели. Площадь пожара составила порядка 10 тыс кв метров. В операции участвовали почти 500 человек, двое пожарных получили травмы.
Напомним, что пожар начался в ночь на 19 марта из-за атаки БПЛА.