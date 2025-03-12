Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась в пять раз

Огнеборцам удалось потушить значительную площадь возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Кубани. Повторное возгорание комплекса возникло в ночь на пятницу.

Площадь возгорания нефтебазы на Кубани сократилась в пять раз, передали в региональном министерстве ГО и ЧС.

Сейчас огнем охвачена площадь в районе 2 тыс кв метров. Зафиксировано горение в одном из резервуаров.

Сотрудники пожарно-спасательной службы продолжают борьбу с огнем.

Отметим, что пожар на нефтяном комплексе произошел в среду из-за атаки БПЛА. В пятницу площадь возгорания значительно возросла, достигнув 10 тыс кв метров. Как сообщили местные власти, причиной этого стала разгерметизация одного из резервуаров.