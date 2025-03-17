Вестник Кавказа

Три человека пострадали в ДТП в Северной Осетии

Три человека пострадали в ДТП в Северной Осетии
© Фото: ГАИ Северной Осетии
Авария с несколькими пострадавшими случилась сегодня вечером в Северной Осетии. В ней столкнулись два автомобиля, один из которых в момент инцидента совершал разворот.

Несколько человек были ранены в результате аварии в Северной Осетии, которая произошла в среду вечером, подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось приблизительно в семь часов вечера. По Гизельскому шоссе ехали "ВАЗ-2114" и Lexus GX.

Как предварительно установлено, водитель иномарки, мужчина 1973 г.р., ехал в направлении столицы республики. В какой-то момент он решил развернуться. Однако, совершая маневр, автолюбитель не уступил дорогу еще одной машине – "ВАЗ 2114", которой управлял мужчина 1994 г.р. В результате транспортные средства столкнулись.

Пострадали в дорожном инциденте три человека, все они ехали в "Жигулях". Это водитель отечественного автомобиля и два его пассажира. Всех их отвезли в больницу.

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