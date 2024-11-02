Вестник Кавказа

Российские пограничники попали в смертельное ДТП в Армении – СМИ

Российские пограничники попали в смертельное ДТП в Армении – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на юге Армении унесла жизнь российского пограничника, передают армянские СМИ. По их данным, еще один пограничник пострадал и находится сейчас в тяжелом состоянии.

Машина с российскими пограничниками упала в ущелье в Армении, о ДТП сообщили армянские СМИ.

Трагедия произошла в Сюникской области во вторник утром. Пограничники ехали по горной дороге на автомобиле УАЗ. В какой-то момент машина сорвалась в обрыв, передает Shamshyan.com.

Один из тех, кто был в салоне, 30-летний мужчина, получил не совместимые с жизнью травмы и умер на месте ДТП. Другой пограничник (22 лет) пострадал и был доставлен в больницу. По словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
765 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Снег заблокировал дороги в Армении

Снег заблокировал дороги в Армении

Забастовка на Зангезурском комбинате прекратилась в Армении

Забастовка на Зангезурском комбинате прекратилась в Армении

Перестрелка и поножовщина произошли на Зангезурском комбинате в Армении

Перестрелка и поножовщина произошли на Зангезурском комбинате в Армении

Жители Армении ощутили на себе землетрясение в Иране

Жители Армении ощутили на себе землетрясение в Иране

Дальнобойщик погиб в реке возле ГЭС в Армении

Дальнобойщик погиб в реке возле ГЭС в Армении

Водители грузовиков заблокировали единственный пункт пропуска из Армении в Иран

Водители грузовиков заблокировали единственный пункт пропуска из Армении в Иран

Новый участок трассы откроют в ближайшее время на юге Армении

Новый участок трассы откроют в ближайшее время на юге Армении

Семь фур спасли из снежного плена в Армении

Семь фур спасли из снежного плена в Армении

Армения провела &quot;фестиваль дронов&quot; на границе с Азербайджаном

Армения провела "фестиваль дронов" на границе с Азербайджаном

ДТП с участием автомобилей МАЗ и ВАЗ произошло на юге Армении

ДТП с участием автомобилей МАЗ и ВАЗ произошло на юге Армении

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы