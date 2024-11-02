Российские пограничники попали в смертельное ДТП в Армении – СМИ

Авария на юге Армении унесла жизнь российского пограничника, передают армянские СМИ. По их данным, еще один пограничник пострадал и находится сейчас в тяжелом состоянии.

Машина с российскими пограничниками упала в ущелье в Армении, о ДТП сообщили армянские СМИ.

Трагедия произошла в Сюникской области во вторник утром. Пограничники ехали по горной дороге на автомобиле УАЗ. В какой-то момент машина сорвалась в обрыв, передает Shamshyan.com.

Один из тех, кто был в салоне, 30-летний мужчина, получил не совместимые с жизнью травмы и умер на месте ДТП. Другой пограничник (22 лет) пострадал и был доставлен в больницу. По словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.