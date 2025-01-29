Вестник Кавказа

Азербайджанские пограничники помогли капитану российского судна

Азербайджанские пограничники помогли капитану российского судна
© Фото: ГПС АР
Представитель Госпогранслужбы Азербайджана оказали помощь капитану грузового судна из России, самочувствие которого резко ухудшилось в море. Мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу.

Пограничники Азербайджана помогли капитану из России, которому стало плохо в территориальных водах АР. Об инциденте рассказали в ГПС Азербайджана.

Накануне Командование береговой охраны и пограничного контроля ГПС получило сигнал о том, что капитану российского грузового судна "Пола Анфиса", которое сейчас находится в азербайджанских территориальных водах Каспийского моря, срочно нужна помощь медиков.

Сразу же были реализованы оперативные меры. Азербайджанский пограничный корабль отправился к российскому судну, ориентируясь по координатам. Капитана эвакуировали на пограничный корабль. Там он получил первую медпомощь, а затем его доставили в порт Зиря. Оттуда в сопровождении бригады "скорой" россиянина госпитализировали в Городскую больницу №2 имени М.Эфендиева.

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Азербайджанские пограничники помогли капитану российского судна
© Фото: ГПС АР
Азербайджанские пограничники помогли капитану российского судна
© Фото: ГПС АР
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