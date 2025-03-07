Кладбище горит во Владикавказе

Крупный природный пожар полыхает в районе кладбища во Владикавказе. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. С огнем борются более двух десятков человек.

Пожар разгорается на кладбище во Владикавказе, детали и фото с места ЧП опубликовало МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о Госпитальном кладбище. Там горит сухая трава.

Огненное событие уже получило повышенный ранг сложности – 1БИС. По предварительным оценкам, пламя распространилось на три тысячи "квадратов".

В тушении участвуют 21 огнеборец. Они используют четыре единицы техники.