Вестник Кавказа

Кладбище горит во Владикавказе

Кладбище горит во Владикавказе
© Фото: МЧС России
Крупный природный пожар полыхает в районе кладбища во Владикавказе. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. С огнем борются более двух десятков человек.

Пожар разгорается на кладбище во Владикавказе, детали и фото с места ЧП опубликовало МЧС Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что речь идет о Госпитальном кладбище. Там горит сухая трава.

Огненное событие уже получило повышенный ранг сложности – 1БИС. По предварительным оценкам, пламя распространилось на три тысячи "квадратов".

В тушении участвуют 21 огнеборец. Они используют четыре единицы техники.

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