Вестник Кавказа

Владикавказ украсят тысячи розовых кустов

Владикавказ украсят тысячи розовых кустов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две тысячи кустовых роз высадят во Владикавказе на проспекте Мира. Следить за сохранностью роз будут камеры видеонаблюдения.

В центре Владикавказа на этой неделе высаживают розы – тысячи розовых кустов украсят город.

В администрации города объяснили, что розы появятся на участке от площади Свободы до ул. Горького. Всего будет высажено 2 тыс саженцев.

В 2024 году во Владикавказе высадили более 1 тыс саженцев, но основная часть роз была украдена. На этот раз розовые посадки осуществляются в местах, попадающих в обзор камер видеонаблюдения.

В администрации Владикавказа предупредили, что со случаями кражи кустов будут разбираться правоохранители.

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