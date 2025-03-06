Владикавказ украсят тысячи розовых кустов

Две тысячи кустовых роз высадят во Владикавказе на проспекте Мира. Следить за сохранностью роз будут камеры видеонаблюдения.

В центре Владикавказа на этой неделе высаживают розы – тысячи розовых кустов украсят город.

В администрации города объяснили, что розы появятся на участке от площади Свободы до ул. Горького. Всего будет высажено 2 тыс саженцев.

В 2024 году во Владикавказе высадили более 1 тыс саженцев, но основная часть роз была украдена. На этот раз розовые посадки осуществляются в местах, попадающих в обзор камер видеонаблюдения.

В администрации Владикавказа предупредили, что со случаями кражи кустов будут разбираться правоохранители.