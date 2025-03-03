Вестник Кавказа

В зоопарке Владикавказа стартовал ремонт

В зоопарке Владикавказа стартовал ремонт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В зоопарке Владикавказа меняют кровлю вольеров. Подобные работы проводятся в зоопарке впервые за четверть века.

Во владикавказском зоопарке в феврале приступили к замене кровле вольеров.

"Замена кровли сейчас завершена, первый этап закончили, над 9 вольерами травоядных поменяли, осталось еще 7 вольеров над хищниками"

– директор зоосада Аслан Беликов

Всего в зоопарке обитает 31 вид животных, в том числе волки, рыси, черный медведь, лев, леопард, дикобраз.

Работы по ремонту вольеров ведутся оперативно пока погода позволяет. После того, как будет заменена кровля, начнутся работы по замене внутренних покрытий.

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