В зоопарке Владикавказа стартовал ремонт

В зоопарке Владикавказа меняют кровлю вольеров. Подобные работы проводятся в зоопарке впервые за четверть века.
Во владикавказском зоопарке в феврале приступили к замене кровле вольеров.
"Замена кровли сейчас завершена, первый этап закончили, над 9 вольерами травоядных поменяли, осталось еще 7 вольеров над хищниками"
– директор зоосада Аслан Беликов
Всего в зоопарке обитает 31 вид животных, в том числе волки, рыси, черный медведь, лев, леопард, дикобраз.
Работы по ремонту вольеров ведутся оперативно пока погода позволяет. После того, как будет заменена кровля, начнутся работы по замене внутренних покрытий.