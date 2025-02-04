Вестник Кавказа

Фестиваль "Вахтангов. Путь домой" примет летом Северная Осетия

Фестиваль "Вахтангов. Путь домой" примет летом Северная Осетия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабный театральный фестиваль пройдет в Северной Осетии ближайшим летом. Его гости смогут увидеть постановки коллективов из разных городов России.

В июле нынешнего года в Северной Осетии состоится всероссийский театральный фестиваль "Вахтангов. Путь домой". Об этом сказано в Telegram-канале главы региона.

Гости фестиваля смогут увидеть на ведущих театральных площадках республиканской столицы постановки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов страны. Спектакли также сыграют уличные театры. Кроме того, организаторы обещают провести парад уличных театров и организовать выступления различных танцевальных коллективов.

Фестиваль продлится неделю - с 6 по 13 июля. В день закрытия состоятся праздничный концерт, световое и огненное шоу.

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