Владикавказ принимает фестиваль "Вершина 5.33"

В столице Северной Осетии сегодня вечером открылся фестиваль "Вершина 5.33", в котором принимают участие представители ведущих филармоний России.

В столице Северной Осетии Владикавказе сегодня стартовал масштабный фестиваль "Вершина 5.33" с участием ведущих филармоний России, в торжественной церемонии открытия которого приняла участие заместитель председателя правительства РСО - Алания Альбина Плаева, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Мероприятия фестиваля станут отправной точкой для масштабного культурного события. В дальнейшем Северная Осетия станет центральной площадкой для концертов, мастер-классов и мероприятий с участием звезд мировой классической музыки"

- правительство Северной Осетии

Жителей и гостей республики ждет большая концертная программа с участием артистов ведущих концертных оперных театров России, а также мастер-классы и круглые столы, передает ТАСС.

Организатор фестиваля - Фонд поддержки культуры и искусства Тимура Сланова при содействии правительства Северной Осетии, он проходит на площадке театра оперы и балета - филиала Мариинского театра в Северной Осетии и продлится до 3 марта.