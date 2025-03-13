Горящий кроссовер тушили во Владикавказе

Дорогая машина загорелась сегодня на одной из улиц в столице Северной Осетии. Тушением пожара занялись огнеборцы МЧС.

Небольшой пожар случился на улицах Владикавказа, подробности и фото с места событий опубликовало МЧС Северной Осетии.

В ведомстве пояснили, что возгорание началось в салоне кроссовера BMW X5. В этот момент машина находилась на проспекте Доватора.

На место событий были вызваны пожарные. Они оперативно потушили огонь. Общая площадь возгорания составила два "квадрата".

Несмотря на небольшие масштабы пожара, его тушением занимались девять огнеборцев, они использовали две единицы техники.

В МЧС добавили, что пострадавших в результате ЧП нет.