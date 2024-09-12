Вестник Кавказа

Во Владикавказе из окна дома выпали двое дошкольников

Во Владикавказе из окна дома выпали двое дошкольников
© Фото: прокуратура Северной Осетии-Алании
Сегодня вечером в поселке Спутник в столице Северной Осетии Владикавказе из окна четвертого этажа жилого дома выпали детей дошкольного возраста, причину падения устанавливает прокуратура республики.

Нынешним вечером в столице Северной Осетии Владикавказе произошло ужасное чрезвычайное происшествие – из окна четвертого этажа жилой высотки в поселке Спутник выпали мальчик и девочка дошкольного возраста, сообщил Telegram-канал "Сапа 15".

"Дети, выпавшие из окна в Спутнике, находились дома без присмотра. По данным источника "Сапы", родители оставили малышей дома и ушли. Многодетная семья стоит на учете как неблагополучная, у пострадавших детей есть брат. Прибывшие на место следователи обнаружили, что в квартире царит антисанитария, а стекла в оконном проеме, через который выпали дети, не было: его заменял скотч"

- Telegram-канал "Сапа 15"

Свидетелями несчастного случая стали соседи, которые и вызвали скорую помощь, говорится в сообщении.

Бригада скорой доставила детей в республиканскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Они в реанимации, за жизни 7-летнего мальчика и 6-летней девочки борются врачи.

С матерью детей уже работают следователи, прокуратура Иристонского района Владикавказа организовала проверку, на месте работает и прокурор района Олег Цораев, который оценит работу органов системы профилактики, в том числе по выявлению социально неблагополучных семей, а при наличии оснований надзорное ведомство примет соответствующие меры реагирования.

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