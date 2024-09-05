Вестник Кавказа

Сколько детей отдохнуло в Северной Осетии?

Сколько детей отдохнуло в Северной Осетии?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Детские лагеря Северной Осетии притягивают школьников со всей страны: в них побывали 20 тыс ребят. К концу года их число хотят увеличить до 30 тыс.

Северная Осетия приняла порядка 20 тыс детей со всей России. Они отдохнули в 200 различных лагерях и оздоровительных учреждениях, рассказал руководитель региона Сергей Меняйло.

«Все три месяца в республике работали 168 организаций для отдыха - это загородные оздоровительные площадки и лагеря с дневным пребыванием. 20 тыс. 322 ребенка и подростка отдохнули в рамках летней республиканской оздоровительной кампании»

- Сергей Меняйло

Для ребят организовали множество развлекательных мероприятий - лагерных смен, мастер-классов, экскурсий и выставок.

Меняйло добавил, что особое внимание уделялось детям из малообеспеченных семей, а также тем, кому необходима вспомогательная социальная поддержка.

К концу года республика планирует принять еще 10 тыс детей, чтобы они провели незабываемый отдых и насладились красотами региона.

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