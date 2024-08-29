Подарки в национальном стиле подарили первоклассникам Северной Осетии

Особые подарки в осетинском стиле вручили в Северной Осетии пришедшим в первые классы по всей республике, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Отметим, что учебный год в Северной Осетии стартует по окончании трехдневной вахты памяти, которая посвящается жертвам теракта в Беслане.
"И, конечно, какой праздник без подарков? Все наши первоклассники к началу учебного года получили канцелярские наборы от главы"
– Меняйло
По всей республике подарки были вручены более чем восьми тысячам детей-первоклассников.
Подарки выполнены в цветах осетинского триколора. Содержимое папок – всего 46 предметов – поможет детям осваивать осетинский язык. Например, в набор входит расписание уроков. На нем указаны не только русские, но и осетинские названия дней недели. По закладкам из набора можно узнать, как называются на осетинском языке месяцы и цифры. Предусмотрен и специальный словарик, куда первоклассники смогут записывать для запоминания осетинские слова.
"Упаковка для фломастеров, пластилина, точилок, клея и даже ластиков изготовлена по специально разработанным технологом шаблонам"
– Меняйло
Глава региона уточнил, что при создании наборов делался акцент на их безопасности и на том, чтобы они были сделаны в России.
У набора есть и свой слоган – "Знания ярче солнца".