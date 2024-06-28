Центр для детей с ментальными нарушениями откроется в Северной Осетии

В Северной Осетии создадут центр для детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Он будет создан на средства гранта.

В Северной Осетии в ближайшее время откроется центр для детей-инвалидов с ментальными нарушениями, который будет создан за счет средств специального гранта. Это значимое событие для региона, так как такие учреждения играют важную роль в обеспечении детей с особыми потребностями.

«В Северной Осетии откроется центр для детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Детский дом „Ласка“ стал победителем Всероссийского грантового конкурса „Центры новых возможностей“. Благодаря гранту скоро здесь появится центр дневного пребывания для детей от 12 до 18 лет, а назовем его – „Фидан“ („будущее“ в переводе с осетинского языка)»

– министр труда и соцразвития республики Алина Айдарова

Центр будет оснащен всем необходимым для организации творческих и трудовых мастерских, где дети смогут развивать свои способности и навыки. Они будут изучать разнообразные ремесла, такие как гончарное дело, лоскутное шитье, уход за растениями и кулинарию. Это позволит ребятам раскрыть свои таланты, научиться сотрудничать и развивать креативное мышление.

В центре также уделят значительное внимание не только ремеслам, но и развитию творческих навыков. Будут созданы условия для занятий танцами, музыкой и полиграфией. Подобный подход поможет детям лучше интегрироваться в общество через искусство и способствует улучшению их коммуникативных умений.