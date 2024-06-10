Дети Северной Осетии познают анатомию на цифровых 3D моделях

Новейшие цифровые пособия для обучения анатомии закупили для нескольких школ Северной Осетии. Учиться по ним смогут дети во Владикавказе и других городах республики.

Удивительные интерактивные столы для познания анатомии закуплены для ряда школ Северной Осетии. Подробности рассказал руководитель региона Сергей Меняло.

"Продолжаем оснащать наши учебные заведения самым современным оборудованием: закупили шесть интерактивных анатомических столов "Пирогов""

– глава республики

Он обратил внимание на уникальность этих пособий. Меняйло добавил, что подобными новинками располагают далеко не все медицинские вузы.

Один из режимов работы стола – диагностика. Благодаря ему, дети могут узнать, как устроены такие важные исследования, как КТ, МРТ и УЗИ. А учителя смогут самостоятельно создавать тесты для учеников.

Уже с сентября заниматься на столах смогут дети в Алагире, Ардоне, Моздоке и Владикавказе.

Стол "Пирогов" – это 3D атлас анатомии человека. В нем объединены трехмерные модели структур человека с описаниями на трех языках – русском и английском, а также обязательном для всех, кто занимается медициной, латинском.