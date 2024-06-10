Дети Северной Осетии познают анатомию на цифровых 3D моделях

Удивительные интерактивные столы для познания анатомии закуплены для ряда школ Северной Осетии. Подробности рассказал руководитель региона Сергей Меняло.
"Продолжаем оснащать наши учебные заведения самым современным оборудованием: закупили шесть интерактивных анатомических столов "Пирогов""
– глава республики
Он обратил внимание на уникальность этих пособий. Меняйло добавил, что подобными новинками располагают далеко не все медицинские вузы.
Один из режимов работы стола – диагностика. Благодаря ему, дети могут узнать, как устроены такие важные исследования, как КТ, МРТ и УЗИ. А учителя смогут самостоятельно создавать тесты для учеников.
Уже с сентября заниматься на столах смогут дети в Алагире, Ардоне, Моздоке и Владикавказе.
Стол "Пирогов" – это 3D атлас анатомии человека. В нем объединены трехмерные модели структур человека с описаниями на трех языках – русском и английском, а также обязательном для всех, кто занимается медициной, латинском.