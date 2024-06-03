Вестник Кавказа

Медицинский туризм приносит России свыше $1 млрд в год

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток иностранных гостей, приезжающих в Россию для лечения, растет. Ежегодно медицинский туризм приносит в бюджет более $1 млрд, рассказал Мурашко.

В Минздраве России рассказали о спросе на медицинские услуги среди иностранных гостей.

Медицинский туризм в России набирает популярность, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По нацпроекту мы должны были достичь показателя в 1 млрд долларов в год доходов от медицинского туризма, он выполняется, несмотря на то, что курс доллара изменился, то есть объемы помощи приросли"

– Мурашко

Мощностей в российских медучреждениях хватает на то, чтобы обслуживание иностранцев не сказывалось на сроке приема российских граждан, отметил министр, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1655 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Российские медики начнут лечить туристов в Абхазии с конца мая

Российские медики начнут лечить туристов в Абхазии с конца мая

Число погибших в теракте в Крокус сити холле выросло

Число погибших в теракте в Крокус сити холле выросло

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы