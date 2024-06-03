Медицинский туризм приносит России свыше $1 млрд в год

Поток иностранных гостей, приезжающих в Россию для лечения, растет. Ежегодно медицинский туризм приносит в бюджет более $1 млрд, рассказал Мурашко.
В Минздраве России рассказали о спросе на медицинские услуги среди иностранных гостей.
Медицинский туризм в России набирает популярность, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"По нацпроекту мы должны были достичь показателя в 1 млрд долларов в год доходов от медицинского туризма, он выполняется, несмотря на то, что курс доллара изменился, то есть объемы помощи приросли"
– Мурашко
Мощностей в российских медучреждениях хватает на то, чтобы обслуживание иностранцев не сказывалось на сроке приема российских граждан, отметил министр, передает РИА Новости.