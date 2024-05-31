Вестник Кавказа

СКФО станет центром медицинского туризма

Санаторий Скала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорты Северного Кавказа в скором времени станут не только популярными туристическими локациями, но и центрами медицинского туризма, глее смогут поправить свое здоровье сторонники кавказского долголетия.

В скором времени курорты Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) станут всероссийскими здравницами – это позволят сделать совместные проекты Кавказ.РФ и группы компаний "Медскан", подписавшими на полях ПМЭФ 2024 соответствующее соглашение.

"Сегодня мы активно поддерживаем идею биохакинга - комплексного подхода к управлению своим здоровьем, стремимся вовлекать наших пациентов в культуру заботы о себе. Наша идея - помогать каждому жителю поддерживать себя в активной форме на основе объективных данных о состоянии своего организма. Это в полной мере соответствует задачам национального проекта "Здоровье"

- и.о. гендиректора ГК "Медскан" Тимур Мубаракшин

Все это время туристические локации Кавказа работали большей частью как центры развлечений, в особенности – зимних видов спорта, хотя сама природа и климат региона могут оказать целебное действие и поправить здоровье отдыхающих лучше любых таблеток, делая востребованным санаторно-курортный отдых в этих местах, передает ТАСС.

В документе говорится, что стороны будут развивать медицинскую инфраструктуру региона, в первую очередь в санитарно-курортной сфере, внедряя инклюзивные практики в реабилитационных программах. Это позволит сделать комфортнее и доступнее услуги санаторно-курортного отдыха, что положительно скажется на социально-экономическом развитии Северного Кавказа, давно ассоциирующегося у людей с долголетием.

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