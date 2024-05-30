Вестник Кавказа

Ставрополье активно развивает медицинский туризм

Каскадная лестница
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Ставропольском крае для туристов работает почти 65 лечебных объектов. Медицинский туризм в регионе крайне востребован и будет развиваться дальше.

Глава министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов рассказал, что для развития медицинского туризма в регионе нарастят чисто доступных лечебных учреждений, передает "Интерфакс".

"На территории Ставропольского края принимают гостей 64 объекта медицинского туризма. Направление очень популярно, поскольку регион известен своей природой и лечебными источниками. Дальнейшая работа по развитию медицинского туризма будет продолжена"

– министр

В 2023 году были созданы комплексные продукты в сфере медицинского туризма, включающие не только обследования и оздоровительные процедуры, но и трансфер, экскурсии, размещение в отелях. В 2024 году туроператоры смогут предложить туристам, отправляющимся на Ставрополье новые локации - в планах подписание новых соглашений с медучреждениями.

"Внедрение комплексного туристического продукта <…> позволяет медицинским и туристическим организациям краевой столицы открыть новый клиентский сегмент и стать первопроходцами в сфере медицинского туризма на Северном Кавказе"

– министр

Отметим, что регион Кавминводы - российская бальнеологическая здравница, куда на лечебно-оздоровительный отдых туристы едут круглый год.

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