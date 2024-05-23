Санатории Кисловодска полностью заняты на лето

Загруженность здравниц Кисловодска в летний сезон этого года составит порядка 97%. Об этом сообщил Евгений Моисеев.

Туроператоры планируют, что в этом высоком сезоне заполняемость санаториев Кисловодска приблизится к 100%. Это не случайно: город славится своими уникальными природными лечебными ресурсами, мягким климатом и разнообразными услугами для туристов.

«В летние месяцы загрузка номерного фонда санаториев Кисловодска достигнет рекордных 97%. Согласно статистике, в прошлом году за аналогичный период здравницы Кисловодска были заполнены на 94%»

– глава курорта Евгений Моисеев

По его словам, практически все здравницы полностью забронированы до конца года.

Кисловодские санатории предлагают широкий спектр лечебных процедур на основе минеральных вод, лечебных грязей и других природных ресурсов. Гости могут пройти индивидуально подобранный курс лечения, улучшающий общее состояние организма, укрепляющий иммунитет и повышающий жизненный тонус.

Помимо лечебных процедур, кисловодские санатории предлагают разнообразные развлекательные программы и экскурсии. Гости могут посетить музеи, парки, оздоровительные тропы, а также принять участие в спортивных мероприятиях и культурных мероприятиях.