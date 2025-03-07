Смертельный пожар произошел во Владикавказе

Трагедия произошла в столице Северной Осетии сегодня. Жительница города стала жертвой пожара, который произошел в многоэтажном доме.

Квартира в одном из домов горела сегодня во Владикавказе, рассказали в МЧС Северной Осетии.

ЧП случилось в многоэтажном доме, расположенном на проспекте Доватора. Пламя охватило вещи, а также мебель.

Прибыв на место инцидента, спасатели приступили к тушению. Во время работ пожарные нашли 54-летнюю женщину, которая уже лишилась сознания. Пострадавшую вынесли из задымленной квартиры на свежий воздух, но она не выжила.

Еще два человека были спасены – пожарные вывели их на улицу.

Огонь успел разгореться на площади 8 кв м. Его тушили 16 спасателей, которые использовали шесть единиц.