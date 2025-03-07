Крупный пожар тушат в Сочинском нацпарке

Огнеборцы работают над ликвидацией пожара, вспыхнувшего в нацпарке Сочи. Его площадь достигает почти 1 га.
В нацпарке Сочи горит сухая растительность на площади примерно 1 га. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 15 марта в Telegram-канаде администрации курорта.
Возгорание случилось в горах Хостинского района.
"В лесном массиве на горе Кума вблизи села Ореховка в Хостинском районе Сочи ликвидируют возгорание сухой растительности. Работы осложняются ландшафтом местности, но угрозы населенным пунктам нет"
– администрация Сочи
Огонь продолжает распространяться вверх по склону.
В ликвидации возгорания участвуют свыше 70 человек. Задействовано 23 единицы техники, включая вертолет.