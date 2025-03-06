Вестник Кавказа

Природный пожар в нацпарке Сочи потушен

Природный пожар в нацпарке Сочи потушен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесная подстилка загорелась в Сочинском нацпарке еще накануне. Сегодня утром стало известно о полной ликвидации огня. Площадь пожара – 1 га.

В Сочинском национальном парке загорелась лесная подстилка. Пожарные сумели справиться с пламенем, рассказали в МЧС России.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали природный пожар в Сочи"

- МЧС России

Площадь пожара составила около 1 га. Он начался около поселка Тихоновка в Лыготхском сельском округе.

Напомним, что труднодоступная местность сильно мешала пожарным потушить возгорание. В работах приняли участие 27 специалистов и 5 единиц техники, включая вертолет Ка-32.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самая длинная набережная на Азовском море появится в Приморско-Ахтарске

Самая длинная набережная на Азовском море появится в Приморско-Ахтарске

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Для отдыха компаниями рекомендуют города Кубани и Ставрополья

Нефтебаза горит в Туапсе

Нефтебаза горит в Туапсе

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Горящий мусорный полигон в Новороссийске тушат круглосуточно

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Разрушенная дождями дорога обновится в Сочи

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

Лес горел около Джубги в Краснодарском крае

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

В Сочи будут ходить круглосуточные автобусы

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Лесные пожары стали чаще происходить на Кубани

Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте &quot;Роза Хутор&quot;

Названа дата завершения горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор"

Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

Горячий Ключ стал одним из главных направлений весной среди малых городов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы