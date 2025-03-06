Природный пожар в нацпарке Сочи потушен

Лесная подстилка загорелась в Сочинском нацпарке еще накануне. Сегодня утром стало известно о полной ликвидации огня. Площадь пожара – 1 га.
В Сочинском национальном парке загорелась лесная подстилка. Пожарные сумели справиться с пламенем, рассказали в МЧС России.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали природный пожар в Сочи"
- МЧС России
Площадь пожара составила около 1 га. Он начался около поселка Тихоновка в Лыготхском сельском округе.
Напомним, что труднодоступная местность сильно мешала пожарным потушить возгорание. В работах приняли участие 27 специалистов и 5 единиц техники, включая вертолет Ка-32.